وزارة المالية تُطالب بالبدء في تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء والوكلاء

وجه مدير إدارة المراقبين الماليين في وزارة المالية بحكومة الوفاق صالح الرفاعي، كتاب خاطب فيه مراقبي الخدمات المالية بالمناطق والمراقبين الماليين ومساعديهم في الوزارات والهيئات العامة وما في حكمها.

وطالب الرفاعي في الكتاب بتنفيذ أحكام القانون بالقرار رقم ( 24 ) لسنة 2019 الذي ينص على تخفيض أجور وظائف محددة وهي مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات، بنسبة 40%، على أن تخفض قيمة مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بنسبة 30 % ابتداء من مرتبات شهر يناير الماضي.

من جهته قال وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي، إن الفرق الفنية بالوزارة أطلقت خطة لمواجهة التضخم الحاصل في المرتبات تسعى لتطبيقها خلال عام 2020.

هذا وأصدر مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني القرار رقم (24) لسنة 2019، بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات وظائف عليا.

ونصت المادة الأولى من القرار، على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات بنسبة 40%، اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2019.

كما نصت المادة الأولى على تخفيض مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ومستشاري الوزراء بنسبة 30%.

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