إرسال «الصندوق الأسود» للطائرة المنكوبة إلى بريطانيا

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية أن السلطات البريطانية وافقت على استقبال وتحليل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، ضمن التحقيقات المستمرة لتحديد أسباب الحادث الذي أودى بحياة عدد من المواطنين.

وأكدت الوزارة أن متابعة التحقيقات بدأت منذ اللحظات الأولى للحادث، بإشراف مباشر من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مع الالتزام الكامل بالشفافية والمهنية واحترام حق ذوي الضحايا والرأي العام في معرفة ملابسات الحادث.

وجّه رئيس الحكومة الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لتوفير الدعم الكامل لمسار التحقيق وضمان استقلاليته وحياديته، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين المختصين لضمان سلامة الطيران المدني وتعزيز الثقة في نتائج التحقيق.

وشاركت وزارة المواصلات منذ البداية في جمع المعلومات والاستدلالات بالتنسيق مع الجهات المعنية في سلامة وأمن الطيران المدني، وبالتعاون مع السلطات التركية ووفود الدول المعنية، مقدمة كافة التسهيلات والمعلومات اللازمة.

ولضمان أعلى مستويات النزاهة الفنية والحياد المهني، اتفق الجانبان الليبي والتركي على إرسال الصندوق الأسود إلى دولة محايدة، وتم اختيار المملكة المتحدة بعد تعذر السلطات الألمانية، لتحليل البيانات البيانية والصوتية وفق المعايير الدولية.

وفي هذا الإطار، استقبل وزير المواصلات السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن رينولدز، لبحث الجوانب الفنية والإجرائية لعملية النقل والتحليل، مع التنسيق المباشر مع وزير النقل التركي عبد القادر أورال لدعم التحقيق المشترك والكشف عن الأسباب الحقيقية للحادث.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار مهني واضح يهدف لكشف الحقيقة كاملة، مع الالتزام بإحاطة الرأي العام بكافة المستجدات بشفافية ومسؤولية فور توفر النتائج النهائية.