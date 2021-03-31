وزارة المواصلات تستعرض العوائق التي تُواجه شركة الخطوط الجوية الليبية

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الليبية المهندس عبد العاطي المشيخي، ومدير عام شركة الخطوط الليبية الطيار جلال الشاردة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة وزير المواصلات لسير عمل المرافق التابعة للوزارة ولبحث سبل تذليل المصاعب والعوائق التي تواجههم ولدعمهم لتطوير أدائهم بشركة الخطوط الليبية.

والخطوط الجوية الليبية هي الناقل الجوي الوطني في ليبيا، يقع مقرها في العاصمة طرابلس، بمطار معيتيقة الدولي وهي مملوكة بالكامل للدولة الليبية.

وتأسست الشركة عام 1964 تحت اسم “الخطوط الجوية للمملكة الليبية”، وتم تغيير إسمها لاحقاً في عام 1969 إلى “الخطوط الجوية العربية الليبية” ثم في عام 2006 تم تغيير اسم الشركة إلى إسمها الحالي “الخطوط الجوية الليبية”.

ومنذ عام 2007 أصبحت الخطوط الجوية الليبية فرع تابع للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة.

اجتماعات … اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الاستاذ محمد سالم الشهوبي صباح اليوم الاربعاء الموافق 31 مارس… تم النشر بواسطة ‏مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات‏ في الأربعاء، ٣١ مارس ٢٠٢١