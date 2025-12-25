وزارة المواصلات تشكل وفدًا لمتابعة التحقيق في حادث وفاة رئيس الأركان العامة ومرافقيه

أصدر وزير المواصلات القرار رقم (954) لسنة 2025، القاضي بتشكيل وفد رسمي للمشاركة في متابعة مستجدات التحقيق المتعلقة بحادثة سقوط طائرة رئيس الأركان العامة، وجمع البيانات والمعلومات الدقيقة المرتبطة بخلفيات الحادث وملابساته.

ونص القرار على أن يقدّم الوفد تقريرًا مفصلًا وعاجلًا يتضمن نتائج المهمة فور الانتهاء منها والعودة من انتهاء المهمة.

يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الشفافية وتحديد أسباب الحوادث الجوية، لا سيما تلك التي تتعلق بقيادات عسكرية رفيعة المستوى، لما لها من أبعاد أمنية وفنية بالغة الأهمية.

وتحرص حكومة الوحدة الوطنية، من خلال تشكيل وفود فنية ورسمية، على متابعة التحقيقات ميدانيًا، وضمان دقة المعلومات المتداولة، وصولًا إلى استخلاص الدروس اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.