المواصلات والأعلى للدولة يبحثان واقع المشاريع في الجنوب

عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، اجتماعًا مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، لبحث واقع المشاريع التنموية التي تنفذها وزارة المواصلات في منطقة الجنوب الشرقي، ولا سيما في مدينتي الكفرة وإجدابيا.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز المشاريع المنجزة في المنطقة، وعلى رأسها مشروع طريق أبوزريق – الكفرة، الذي يعد من المشاريع الحيوية لتحسين البنية التحتية وتعزيز ربط المدن ببعضها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات استكمال بقية المشاريع التنموية في الجنوب الشرقي، بهدف تطوير شبكة الطرق، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتحسين الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على متابعة سير المشاريع التنموية في مختلف المناطق، وضمان تنفيذها وفق الأولويات الوطنية واحتياجات المواطنين.