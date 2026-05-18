وزارة النفط: أسواق الطاقة تتحرك صعوداً في العالم

استعرضت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، مؤشرات اتجاهات أسعار النفط العالمية خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو، والتي سجلت خلالها الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الخامات القياسية، وسط تحسن في توقعات الطلب العالمي وتغيرات في مستويات الإنتاج.

وأوضحت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الوزارة أن متوسط سعر خام برنت بلغ 106.28 دولارًا للبرميل، متحركًا بين 102.81 دولارًا كأدنى مستوى و109.75 دولارًا كأعلى مستوى خلال الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، سجل متوسط السعر 101.07 دولارًا للبرميل، حيث تراوح بين 96.13 دولارًا كحد أدنى و106 دولارات كحد أعلى، في إشارة إلى تذبذب واضح في أداء السوق خلال الأسبوع.

أما سلة خامات أوبك، فقد سجلت أعلى متوسط سعري بين المؤشرات الثلاثة، حيث بلغ 112.89 دولارًا للبرميل، مع تسجيل أدنى مستوى عند 110.69 دولارًا وأعلى مستوى عند 115.09 دولارًا، ما يعكس استمرار قوة الطلب على خامات المنظمة في الأسواق العالمية.

وأرجعت وزارة النفط والغاز هذا الارتفاع في الأسعار إلى تحسن توقعات الطلب العالمي على النفط خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب استمرار التزام عدد من الدول المنتجة بسياسات خفض الإنتاج، ما ساهم في دعم مستويات الأسعار في الأسواق الدولية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من الحساسية تجاه أي تغييرات في ميزان العرض والطلب، سواء المرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي أو بالسياسات الإنتاجية لتحالف “أوبك+”، الذي يواصل لعب دور محوري في ضبط إيقاع السوق.

ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه الصعودي يبقى مرتبطًا بمدى استقرار الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تطورات الأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الإمدادات وأسعار الخام.

هذا وتشهد أسواق النفط العالمية تقلبات مستمرة نتيجة تداخل عوامل الطلب العالمي، وسياسات الإنتاج لدى الدول الكبرى المنتجة، إلى جانب التأثيرات الجيوسياسية التي تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الأسعار على المدى القصير والمتوسط.