وزارة النفط: إيقاف التصدير من الموانئ هو مساس بالأمن القومي وعبث بمقدرات الليبيين

قالت وزارة النفط والغاز إنّ إيقاف تصدير النفط هو مساس بالأمن القومي و عبث بمقدرات الشعب الليبي.

وفي ردّها على إعلان المؤسسة الوطنية إيقاف تصدير النفط من الموانئ الليبية جراء سوء الأحول الجوية بحسب وصفها، ذكرت الوزارة أنّ هذه الأمور الفنية كانت تعامل على مستوى الإدارات بالموانئ والمنصات البحرية .

وأوضحت وزارة النفط والغاز أنّ نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية التي صدرت صباح اليوم لا تنص عن وجود أي تحذير من تغيير الأحوال الجوية خصوصاً وأن سرعة الرياح لم تتعدى 20 عقدة وارتفاع الأمواج لا يتجاوز2.50 متر كأقصى تقدير.

وأضافت وزارة النفط والغاز أنّ إإيقاف التصدير بسبب الأحوال الجوية جاء بدون الإبلاغ أوالتنسيق مع الوزارة ، مشيرة إلى أنّ الأمر لا يتطلب بأي حال من الأحوال إيقاف التصدير خصوصاً في ظل إرتفاع أسعار النفط الخام ووصوله إلى مايقارب الـ 120 دولاراً للبرميل الواحد.