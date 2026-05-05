وزارة النفط: ارتفاع الأسعار مرتبط بتغيرات «الإنتاج والطلب»

أصدرت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، نشرة حول اتجاهات أسعار النفط العالمية، أظهرت تسجيل ارتفاع ملحوظ خلال الفترة من 26 أبريل إلى 2 مايو، مدفوعًا بزيادة الطلب العالمي وتغيرات في مستويات الإنتاج، إلى جانب مخاوف مرتبطة بإمدادات الأسواق.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط سعر خام برنت 116.12 دولارًا للبرميل، مسجلًا أدنى مستوى عند 105.82 دولارًا وأعلى مستوى عند 126.41 دولارًا خلال الأسبوع.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط متوسط سعر بلغ 102.76 دولارًا للبرميل، بين أدنى مستوى عند 94.59 دولارًا وأعلى مستوى عند 110.93 دولارًا.

وفي السياق ذاته، بلغ متوسط سعر سلة نفط أوبك 110.23 دولارات للبرميل، مع تسجيل أدنى مستوى عند 107.62 دولارات وأعلى مستوى عند 112.83 دولارات خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت النشرة أن الارتفاع في الأسعار جاء نتيجة مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات ببعض مناطق الإنتاج، إلى جانب تراجع أو استقرار مستويات المخزون في الأسواق العالمية، ما انعكس على حركة التداولات النفطية.

وتعكس هذه التطورات استمرار حالة التذبذب في أسواق الطاقة العالمية، في ظل ارتباط الأسعار بعوامل العرض والطلب والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على الإمدادات.

وأشارت وزارة النفط والغاز إلى أن البيانات الواردة في النشرة تعتمد على مصادر سوقية متخصصة، من بينها موقع Investing، ضمن متابعة دورية لاتجاهات السوق النفطية العالمية.