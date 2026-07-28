وزارة النفط: استمرار تشغيل «منشآت الغاز» ركيزة أساسية لأمن الطاقة

أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، أن استمرار عمل منشآت النفط والغاز بصورة آمنة ومنتظمة يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الأمن الطاقي واستقرار الخدمات الحيوية في البلاد، وذلك في بيان بشأن التطورات الأخيرة في مجمع مليتة الصناعي.

وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء توقف عمليات إنتاج ونقل الغاز وما نتج عنه من تأثير على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مشددة على ضرورة الإسراع في استعادة العمليات التشغيلية وحماية المنشآت النفطية باعتبارها مرافق سيادية واستراتيجية.

وثمنت الوزارة التوجيهات الصادرة عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين مجمع مليتة وإعادة فتح خطوط الغاز واستئناف ضخ الإمدادات إلى محطات إنتاج الكهرباء.

وأكدت دعمها الكامل للجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، إلى جانب الفرق الفنية العاملة في الموقع، لضمان عودة العمليات إلى طبيعتها والحفاظ على استقرار قطاع الطاقة.

ودعت وزارة النفط والغاز جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية وإبعاد قطاع النفط والغاز عن أي ممارسات قد تؤدي إلى تعطيل الإنتاج أو التأثير على مقدرات الدولة، مؤكدة أن حماية المنشآت النفطية وضمان سلامة العاملين يمثلان أولوية.

كما شددت الوزارة على استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة التطورات وضمان استقرار إمدادات الطاقة والحفاظ على سلامة المنشآت الحيوية في البلاد.

ويعد مجمع مليتة الصناعي من أبرز منشآت الطاقة في ليبيا، إذ يرتبط بإنتاج ونقل الغاز الذي يغذي عددًا من محطات إنتاج الكهرباء، ما يجعل استقرار عمله عاملًا مهمًا في دعم منظومة الطاقة الوطنية.