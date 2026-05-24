وزارة النفط: الأسواق العالمية تدفع «أسعار الخام» نحو الصعود

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعةً بزيادة الطلب العالمي، إلى جانب تغيّراتٍ في مستويات الإنتاج أثّرت على حركة الأسواق الدولية للطاقة.

وأوضحت الوزارة، في نشرة “اتجاهات النفط العالمية”، أن متوسط أسعار خام برنت سجّل 107.03 دولاراتٍ للبرميل خلال الفترة الممتدة من 17 مايو إلى 24 مايو، بعدما لامس أعلى مستوى عند 112.72 دولارًا، فيما بلغ أدنى مستوى 101.34 دولارًا للبرميل.

وبيّنت النشرة أن نفط تكساس سجّل متوسطًا بلغ 102.10 دولارَيْن للبرميل، مع أعلى مستوى عند 109.47 دولاراتٍ، وأدنى مستوى عند 94.73 دولارًا للبرميل.

وفيما يتعلّق بسلة نفط أوبك، أشارت البيانات إلى تسجيل متوسط سعر عند 115.79 دولارًا للبرميل، بينما بلغ أعلى مستوى 118.13 دولارًا، مقابل أدنى مستوى عند 113.44 دولارًا للبرميل.

وأكدت وزارة النفط والغاز أن الأسواق النفطية العالمية تواصل التأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها زيادة الطلب على الخام، وانخفاض مستويات الإنتاج في بعض الأسواق، إضافةً إلى التوترات السياسية التي تنعكس على الإمدادات العالمية وأسعار الطاقة.

وتُعدّ تحركات أسعار النفط من أبرز المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالنمو العالمي، إذ تؤثر بصورةٍ مباشرةٍ على تكاليف الطاقة، وأسعار الوقود، والسياسات الاقتصادية للدول المنتجة والمستهلكة على حدٍّ سواء.

وذكرت الوزارة أن بيانات النشرة استندت إلى معلوماتٍ صادرةٍ عن منصّتَيْ country economy وinvesting.