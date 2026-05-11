وزارة النفط: الأسواق العالمية تشهد موجة ارتفاع جديدة

أصدرت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، نشرة حديثة حول اتجاهات أسعار النفط العالمية، أظهرت تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار خامات النفط الرئيسية خلال الفترة الممتدة من 3 مايو إلى 9 مايو، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي وتغيرات في مستويات الإنتاج.

وبحسب البيانات الواردة في النشرة، سجل خام برنت (Brent Crude) متوسط سعر بلغ 105.67 دولارًا للبرميل، مع تسجيل أدنى مستوى عند 96.03 دولارًا للبرميل، وأعلى مستوى عند 115.30 دولارًا للبرميل.

أما خام غرب تكساس الوسيط (WTI) فقد بلغ متوسط سعره 98.06 دولارًا للبرميل، في حين تراوح بين 88.66 دولارًا كأدنى مستوى و107.46 دولارًا كأعلى مستوى خلال الفترة نفسها.

كما سجلت سلة خامات أوبك (OPEC Basket) متوسط سعر عند 112.40 دولارًا للبرميل، حيث بلغ أدنى مستوى 106.46 دولارًا للبرميل، بينما وصل الأعلى إلى 118.33 دولارًا للبرميل.

وأشارت الوزارة إلى أن الارتفاع في أسعار النفط يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة الطلب العالمي على الطاقة، إلى جانب تراجع نسبي في مستويات الإنتاج، فضلاً عن التوترات السياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد في الأسواق العالمية.

وتؤكد المعطيات أن سوق النفط العالمية ما تزال تتأثر بشكل مباشر بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، ما ينعكس على تذبذب الأسعار خلال فترات قصيرة.