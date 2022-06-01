وزارة النفط تتهم المؤسسة الوطنية بالتقصير في أعمال الصيانة للحقول النفطية

اتهمت وزارة النفط والغاز، المؤسسة الوطنية للنفط بالتقصير في أعمال الصيانة بعد حدوث تسرب في خط نقل النفط من حقل السرير الي ميناء الحريقة بطبرق.

وأوضحت الوزارة أنّ تعليق المؤسسة الوطنية للنفط جميع المشاكل الفنية على الميزانية ليس له مبرر، مشيرة إلى أنّ المؤسسة أنفقت خلال السنوات السابقة 4 مليارات دينار ونطالبها بتوضيح بنود الصرف والإنفاق بالأرقام.

وذكرت الوزارة أنها طالبت مرارا وتكرارا بأن تقدم المؤسسة رؤية واضحة لعمليات الكشف والصيانة على المعدات السطحية وكذلك إدارة المكامن.

وتابعت الوزارة أنّها لم تستلم أي رد أو مقترح بالخصوص، لذا يمكن للقائمين على الشركة والمؤسسة التوضيح بالأرقام للشعب الليبي الميزانيات التي صرفت وعلى أية بنود تم صرفها.