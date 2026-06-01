وزارة النفط: تحصيل 1.25 مليار دينار خلال «مايو 2026»

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، عن حصيلة الأتاوات والضرائب المحصلة خلال شهر مايو 2026، الناتجة عن إنتاج وصادرات شهر أبريل 2026، في إطار متابعة العائدات السيادية المرتبطة بقطاع النفط في ليبيا.

وبحسب البيانات الصادرة، بلغ إجمالي ما تم تحصيله من الأتاوات والضرائب نحو 1,252,712,412.680 دينار ليبي، موزعة بين عوائد النفط الخام والضرائب المرتبطة به.

وسجلت الأتاوات المحصلة من النفط الخام نحو 127,389,068.808 دينار ليبي، فيما بلغت الضرائب المحصلة من النفط الخام 1,125,323,343.872 دينار ليبي، في حين لم تُسجل أي عائدات من الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس العوائد المالية المحصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة، ضمن دورة الإنتاج والصادرات الخاصة بشهر أبريل 2026.

هذا ويُعد قطاع النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في ليبيا، حيث تعتمد الدولة بشكل كبير على العائدات النفطية في تمويل الميزانية العامة.

وتخضع عمليات التحصيل والتوزيع لرقابة المؤسسات المالية والرقابية، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية.