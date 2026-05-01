وزارة النفط: تحصيل «2.8 مليار دينار» من الأتاوات والضرائب

أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، تفاصيل الأتاوات والضرائب المحصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة خلال شهر أبريل 2026، والخاصة بإنتاج وصادرات شهر مارس 2026.

وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، بلغت قيمة الأتاوات المحصلة من النفط الخام 124,034,597.891 دينارًا ليبيًا، فيما سجل بند الغاز الطبيعي صفرًا من العوائد ضمن الأتاوات خلال الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالضرائب، أوضحت البيانات أن الضرائب المحصلة من النفط الخام بلغت 2,742,382,099.936 دينارًا ليبيًا، بينما لم تُسجل أي ضرائب على الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة.

وبذلك بلغ إجمالي ما تم تحصيله من الأتاوات والضرائب 2,866,416,697.827 دينارًا ليبيًا، وهو ما يعكس مساهمة قطاع النفط الخام بشكل رئيسي في إجمالي الإيرادات خلال الفترة المذكورة.

وتظهر البيانات أن كامل الإيرادات المسجلة جاءت من النفط الخام فقط، دون تسجيل أي مساهمة مالية مباشرة من الغاز الطبيعي سواء في الأتاوات أو الضرائب.

وتأتي هذه الأرقام ضمن الإفصاح الدوري الذي تصدره وزارة النفط والغاز، والمتعلق بالإيرادات المحصلة من قطاع النفط والغاز، بما يشمل عقود الامتياز والمشاركة، في إطار المتابعة المالية الدورية للعوائد النفطية في ليبيا.