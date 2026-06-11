وزارة النفط تراقب الأسعار في الأسواق العالمية

أصدرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، نشرة تتعلق باتجاهات أسعار النفط، أشارت فيها إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة الطلب العالمي إلى جانب تغيرات في مستويات الإنتاج في الأسواق الدولية.

وبحسب النشرة الصادرة عن مكتب الإعلام والتواصل في وزارة النفط والغاز، فإن حركة الأسعار في سوق النفط جاءت مدفوعة بتصاعد الطلب العالمي على الخام، بالتوازي مع تحولات في معدلات الإنتاج لدى عدد من الدول المنتجة.

وأوضحت الوزارة أن المؤشرات الحالية تعكس اتجاهاً صعودياً في أسعار النفط، في ظل توازنات متغيرة بين العرض والطلب في السوق العالمية للطاقة، ما انعكس على مستويات الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وتتابع وزارة النفط والغاز بشكل دوري تطورات أسواق النفط العالمية، ضمن جهودها لرصد الاتجاهات السعرية وتحليل العوامل المؤثرة في حركة السوق، بما يدعم فهم التحولات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطاقة.

هذا وتتأثر أسعار النفط عالمياً بعدة عوامل رئيسية أبرزها حجم الطلب في الاقتصادات الكبرى، ومستويات الإنتاج لدى الدول المصدرة، إضافة إلى السياسات المتعلقة بالطاقة والتوترات الجيوسياسية.

ويعد قطاع النفط أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الليبي، حيث تعتمد ليبيا بشكل كبير على العائدات النفطية في دعم الميزانية العامة.