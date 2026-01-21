وزارة النفط تستعد لانطلاق «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد»

عُقد اليوم اجتماع فريق تنظيم قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، المقرر انعقادها خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2026 في مجمع قاعات غابة النصر (ريكسوس) بطرابلس، لمتابعة آخر التحديثات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والفنية للقمة.

وحضر الاجتماع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق، وناقش الفريق الاستعدادات النهائية لاستقبال الوفود الوزارية والدولية المشاركة، إضافة إلى ضبط تفاصيل جدول الأعمال والفعاليات المقررة خلال أيام القمة.

وتُقام القمة تحت استضافة مجلس رئاسة الوزراء، مع اعتماد وتنظيم وزارة النفط والغاز، والمؤسسة الوطنية للنفط، وجهاز الطاقات المتجددة، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع الحكومي والخاص، ومناقشة فرص الاستثمار وتطوير قطاع الطاقة في ليبيا.

وتأتي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في وقت تحاول فيه البلاد تعزيز قطاع الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني بعد سنوات من التحديات السياسية والاقتصادية.

وتهدف القمة إلى جمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء الدوليين لمناقشة مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى بحث التحول نحو الطاقات النظيفة، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار.