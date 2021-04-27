وزارة النفط تستعرض مشاكل توفر الوقود وغاز الطهي في الجنوب

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد إمحمد عون، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، عمداء بلديات الجنوب (أدري الشاطئ، الشرقية، الغريفة، القرضة الشاطئ، وادي البوانيس، غات، براك الشاطئ، بنت بية)، وبحضور منسق بلديات الجنوب.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بعمداء البلديات، والذين أعربوا بدورهم عن ارتياحهم بتفعيل دور وزارة النفط و الغاز، و أبدوا ثقتهم ودعمهم لها مأكدين على أهمية وجود وزارة لهذا القطاع الحيوي، والذي يمكن اعتباره شريان الحياة الوحيد للبلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

واستعرض العمداء على الوزير، الوضع العام في الجنوب الليبي، حيث تركز هذا الاستعراض حول المختنقات اليومية التي يواجهها المواطنين، وبحث سبل حلها، والتي يأتي علي رأسها مشكلة عدم توفر الوقود وغاز الطهي، ما يدفع بالمواطن لشراءها بأضعاف ثمنها من السوق الموازي.

وفي سياقٍ ذي صلة، ذكر عمداء البلديات برامج التنمية المستدامة، مشددين علي أهمية التركيز علي مدن الجنوب المجاورة لمناطق العمليات النفطية، وإيلاء أهمية خاصة لها، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية تساهم بشكل فعلي في تحقيق الاستقرار باعتبار أن التنمية المستدامة عاملاً مهماً في هذه العملية.

وتم التطرق أيضاً إلى وضع الطرق وشبكات المواصلات المتهالكة، والتي بحاجة ملحة إلى الصيانة، والتي غابت سنوات طويلة.

وعلى صعيد آخر، طالب عمداء البلديات الاهتمام ببرامج الشباب وإتاحة فرص العمل لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد التقنية والنفطية.

وفي ختام هذا الاجتماع، أوضح وزير النفط والغاز للحضور خطط الوزارة التي تقوم فعلياً في الوقت الحالي بدراستها والتصورات والبرامج التي سيتم العمل عليها، واضعة مدن الجنوب الليبي على رأس أولوياتها، والتي من ضمنها تنفيذ برامج التنمية المستدامة والاهتمام بالشباب، وحلحلة مشاكل الوقود والغاز وتوفيرها، وغيرها من الموضوعات التي تمس حياة المواطنين ومن شأنها رفع المعاناة عنهم، وفق قوله.