وزارة النفط تستنكر تصريحات السفير الأمريكي وتعتبرها تدخلاً في الشؤون الداخلية

استنكرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، بشدة تصريحات مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، واعتبرتها تجاهلا للوزارة وتدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها طالعت ما صدر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا من تصريحات منسوبة لسفير الولايات المتحدة، عقب لقائه برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط معربة عن استنكارها الشديد لما تضمنه هذا التصريح من عبارات غير مناسبة تصدر عن سفير دولة.

واعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات تعد من قبيل التدخل العلني في الشؤون الداخلية للدولة الليبية، ويمس صميم عمل وزارة النفط والغاز التي ترأس هذا القطاع الهام للدولة الليبية وللشعب الليبي.

وأشارت إلى أن هذا التدخل في الشأن الليبي غير مقبول، ويمس السيادة الوطنية فيما يتعلق بإدارة موارد الدولة وثرواتها الوطنية، مبينة أن ليبيا الآن لها حكومة وحدة وطنية، متوافق عليها من جميع الليبيين، وتم منحها الثقة من قِبل مجلس النواب الليبي، وهي المسئولة أمام كافة الليبيين باستخدام موارد الدولة لصالح كافة الليبيين.

وأكد البيان على أن وزارة النفط والغاز هي الأداة الحكومية المسئولة عن قطاع النفط، وأن المؤسسة الوطنية للنفط ما هي إلا إحدى الجهات التابعة للوزارة، منوهة إلى أن ما صدر من تصريح للسفير يعتبر تدخل غير مقبول في شؤون عمل الوزارة، وبالتالي هو تدخل في الشأن الداخلي الليبي، على نحو يُفهم منه أنه محاولة لتقويض جهود حكومة الوحدة الوطنية لإبعاد شبح الانقسام المؤسسي الذي عانى منه الليبيون لسنوات طويلة.

وكان السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، قد أشاد عقب لقائه برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بالكفاءة الفنية للمؤسسة، واعتبرها أحد المكاسب المهمة لليبيا، وفق قوله.

وقال نورلاند في تغريدة عبر حساب السفارة على تويتر: “تظل الكفاءة الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط، أحد المكاسب المهمة لليبيا بالاشتراك مع التزام وزارة النفط باستخدام هذه الموارد لصالح جميع الليبيين”.

السفير نورلاند:" تظل الكفاءة الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط أحد المكاسب المهمة لليبيا بالاشتراك مع التزام وزارة النفط باستخدام هذه الموارد لصالح جميع الليبيين." #ليبيا pic.twitter.com/qYt9OUxutn — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) June 25, 2021