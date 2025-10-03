وزارة النفط تشارك بـ«مؤتمر الضرائب الدولية» في باريس

شارك وفد من وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بفاعلية في مؤتمر الضرائب الخاصة بقطاع النفط، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الوزارة على مواكبة المستجدات الدولية في السياسات المالية والضريبية لقطاع النفط والغاز، فضلاً عن تعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية المعنية.

وتهدف الوزارة من خلال هذا التعاون إلى تطوير أداء القطاع النفطي الليبي، بما يسهم في تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد الوطنية وضمان الاستفادة المثلى منها.