وزارة النفط تشارك بفاعلية في اجتماعات «أوبك» حول الطاقة والمناخ

في إطار حرص وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية على تعزيز حضورها الدولي والمساهمة في صياغة السياسات النفطية العالمية، وتجسيدًا لرؤية الوزير خليفة رجب عبد الصادق الرامية إلى ترسيخ مكانة ليبيا داخل منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، شارك وفد من الوزارة في الاجتماعات التنسيقية الثامنة والعشرين حول تغيّر المناخ، التي انعقدت في العاصمة النمساوية فيينا.

وناقشت الاجتماعات تأثير سياسات خفض وإزالة الكربون والتحول في قطاع الطاقة على اقتصادات الدول النامية، ودور الدول المنتجة للنفط في الوفاء بالتزاماتها المناخية، إلى جانب استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات متعددة الأطراف في المرحلة المقبلة.

كما شارك ممثلو الوزارة على هامش الاجتماعات في ورشة العمل الثامنة حول تغيّر المناخ، والتي تناولت سبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق توازن بين استدامة الطاقة وحماية المناخ.