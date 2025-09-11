النفط تُشيد بدعم غرفة التجارة الأمريكية للتحضير لمؤتمر «غازتك 2025»

عبّرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، عن شكرها وتقديرها للغرفة الثنائية للتجارة الأمريكية على دعمها المتواصل ومواكبتها لجهود الوزارة في التحضير لمؤتمر غازتك 2025.

وأكدت الوزارة أنّ مساهمات الغرفة كان لها دور محوري في ضمان مشاركة فاعلة ومثمرة للدولة الليبية في هذا الحدث العالمي، بما يعزز فرص التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير قطاع النفط والغاز.

كما شددت الوزارة على أهمية استمرار هذا التعاون البنّاء لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى استقرار ونمو صناعة النفط والغاز في ليبيا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الطاقوي.