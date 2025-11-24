وزارة النفط تطلق خطة لرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً

كشفت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن خطة متكاملة لرفع القدرة الإنتاجية للقطاع النفطي والغازي، وصولًا إلى هدف إنتاج 2 مليون برميل يوميًا، ضمن رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز استدامة الطاقة في ليبيا.

وتتركز استراتيجية الوزارة على تحسين أداء الحقول القائمة، وتطوير الاكتشافات الجديدة، وتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توسيع مصادر الطاقة المتنوعة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الطاقي الوطني.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطة تشمل رفع كفاءة البنية التحتية النفطية والغازية، واستثمار الخبرات الفنية الحديثة، إضافة إلى متابعة أحدث أساليب الإنتاج والاستخراج لتعظيم العائدات الوطنية.

وأكدت الوزارة أن الوصول إلى هدف “2 مليون برميل يوميًا” يمثل خطوة رئيسية ضمن رؤية الحكومة لتعزيز دور ليبيا في أسواق الطاقة العالمية وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني من خلال تطوير القطاع النفطي والغازي.

