وزارة النفط: تعزيز التعاون الدولي لـ«جذب الاستثمارات»

عقدت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها الدوري للفريق الإداري، برئاسة وزير النفط والغاز وبمشاركة المدراء العامين ومدراء المكاتب، لمتابعة سير العمل داخل الوزارة وتعزيز منظومة الأداء المؤسسي والحوكمة.

وأكدت الوزارة أن الاجتماع ركّز على مناقشة ملفات تطوير الأداء الإداري، ورفع كفاءة العمل، وبناء القدرات الوطنية بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية في قطاع النفط والغاز والطاقة.

وتناول الاجتماع مستجدات برامج التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية داخل الوزارة والقطاع، إلى جانب متابعة جهود تعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية تجاه المناطق والمجتمعات المحيطة بالعمليات النفطية.

كما استعرض الاجتماع عددا من المبادرات والبرامج النوعية، من بينها مبادرة “جيل الطاقة” وجائزة ليبيا للابتكار والبحث في مجال الطاقة، إضافة إلى برامج تهدف إلى تعزيز الوعي بقطاع الطاقة وتشجيع البحث العلمي والابتكار، فضلا عن مناقشة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل القطاع.

وتطرق الحضور إلى ملفات الإدارات الفنية والتخطيط والمتابعة والدراسات، وآليات الاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين وتطوير بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة بما يسهم في جذب الشركات الأجنبية وتوسيع فرص الشراكة.

وشدد الاجتماع على أهمية مواصلة العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمكاتب، بما يدعم جهود تطوير القطاع النفطي وترسيخ مكانة ليبيا في أسواق الطاقة إقليميا ودوليا.