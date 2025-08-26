وزارة النفط تعقد اجتماعاً لتسهيل الاستثمار الأجنبي وتطوير الصناعات النفطية

في إطار رؤية وزارة النفط والغاز لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للقطاع، عُقد بمقر الوزارة اجتماع ضم ممثلين عن وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة، تنفيذًا لتوجيهات وزير النفط والغاز.

وناقش الاجتماع القوانين التجارية والاستثمارية المنظمة لعمل المستثمرين الأجانب في قطاع النفط والغاز، وبحث آليات تسهيل الإجراءات بما يضمن نقل التقنية المتقدمة، وزيادة مستويات الإنتاج، وتطوير الصناعات النفطية.

كما تم التطرّق للتقدم المُحرز في تجهيز كتيب دليل المستثمر، الذي سيجمع النظم واللوائح والقوانين والمزايا والإعفاءات المتاحة للمستثمرين، بما يتماشى مع التشريعات النافذة ويحقق المصلحة الوطنية، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو في القطاع النفطي.