وزارة النفط تعلن إجمالي «الضرائب» المحصلة من الشركات

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن إجمالي الإتاوات والضرائب المحصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة عن شهر أكتوبر 2025، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1,484,029,079.616 دينار ليبي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، فقد توزعت الإيرادات على النحو التالي:

الإتاوات: بلغت 108,415,460.146 دينار ليبي .

بلغت . الضرائب: بلغت 1,375,613,439.470 دينار ليبي .

بلغت . إجمالي الإيرادات: 1,484,029,079.616 دينار ليبي.

وأوضحت الوزارة أن الإيرادات المحققة كانت بالكامل من النفط الخام، دون تسجيل أي إيرادات من الغاز الطبيعي خلال الفترة المذكورة.

وأكدت وزارة النفط والغاز أن هذه البيانات تأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن الإيرادات النفطية للدولة، مشيرة إلى أن النشر الدوري لهذه الأرقام يهدف إلى تمكين الرأي العام من متابعة أداء القطاع النفطي، الذي يُعد المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا.

🔹 المصدر: وزارة النفط والغاز – حكومة الوحدة الوطنية

🔹 الموقع الإلكتروني: ogm.gov.ly

🔹 البريد الإلكتروني: info@ogm.gov.ly