وزارة النفط تعلن إيرادات «الأتاوات والضرائب» لشهر ديسمبر

أعلنت وزارةُ النفطِ والغازِ بحكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ حجمَ الأتاواتِ والضرائبِ المُحصَّلةِ من شركاتِ عقودِ الامتيازِ والمشاركةِ عن الكمياتِ المنتجةِ والمُصدَّرةِ من النفطِ الخامِ خلالَ شهرِ ديسمبرَ 2025م.

وأظهرتِ البياناتُ الرسميةُ الصادرةُ عن الوزارةِ أنَّ إجماليَّ الأتاواتِ المحصَّلةِ عن النفطِ الخامِ بلغَ مئةً وسبعةَ ملايينَ وتسعمئةً وتسعةً وأربعينَ ألفًا وتسعمئةً واثنينَ وثلاثينَ دينارًا ليبيًا، دونَ تسجيلِ أيِّ إيراداتٍ من الغازِ الطبيعيِّ خلالَ الفترةِ ذاتِها.

وبيّنتِ الأرقامُ أنَّ الضرائبَ المفروضةَ على شركاتِ عقودِ الامتيازِ والمشاركةِ عن النفطِ الخامِ سجّلتْ مليارًا وستةً وثمانينَ مليونًا وتسعمئةً وستةً وعشرينَ ألفًا وستمئةً وسبعةً وسبعينَ دينارًا ليبيًا.

وبلغَ إجماليُّ الأتاواتِ والضرائبِ المُحصَّلةِ خلالَ شهرِ ديسمبرَ 2025م نحوَ مليارٍ ومئةٍ وأربعةٍ وتسعينَ مليونًا وثمانمئةٍ وستةٍ وسبعينَ ألفًا وستمئةٍ وعشرةِ دنانيرَ ليبيةٍ، وفقَ ما أظهرتهُ الجداولُ الصادرةُ عن وزارةِ النفطِ والغازِ.