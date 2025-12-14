ليبيا تستضيف «قمة الطاقة والاقتصاد» لتعزيز الاستثمار

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن تنظيم النسخة الرابعة من قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في الفترة من 24 إلى 26 يناير 2026 في مركز ريكسوس للمؤتمرات في طرابلس.

وتجمع القمة قادة الشركات والوزراء وصناع السياسات ومزودي الخدمات وشركات الطاقة المتجددة لدفع التقدم في قطاع الطاقة في ليبيا واستكشاف فرص جديدة للتعاون والنمو.

وتسعى القمة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع نطاق الاستثمار في قطاع الطاقة، وتشجيع تبادل الخبرات بين الجهات المحلية والدولية لتحقيق تطورات ملموسة في البنية التحتية للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.

وأُطلقت قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في ليبيا، وتعمل على توفير منصة لتبادل الرؤى والاستراتيجيات التي تساهم في تطوير قطاع الطاقة بما يتماشى مع الخطط التنموية الوطنية.