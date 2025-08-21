وزارة النفط تفتح باب المشاركة بمؤتمر «أثر تحولات الطاقة على الدول المنتجة للبترول»

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن فتح باب المشاركة بأوراق بحثية في مؤتمر “أثر تحولات الطاقة على الدول المنتجة للبترول في المنطقة العربية”، الذي تنظمه “منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)”، ليكون منصة علمية لمناقشة القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل الطاقة في المنطقة.

ويشمل المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية:

1. تحولات الطاقة في العالم – السياق والدوافع.

2. أثر تحولات الطاقة على اقتصادات الدول العربية المنتجة للبترول.

3. التأثيرات الاجتماعية والبيئية لتحولات الطاقة.

وتدعو الوزارة الباحثين والأكاديميين والمهتمين بمجال الطاقة لتقديم أوراقهم البحثية عبر البريد الإلكتروني: [info@ogm.gov.ly](mailto:info@ogm.gov.ly)، لتكون فرصة لتبادل الأفكار والمساهمة في صياغة مستقبل الطاقة في المنطقة العربية.

ويُعد المؤتمر فرصة هامة للمختصين لتقديم رؤى علمية واستراتيجية تسهم في فهم ديناميكيات الطاقة الحديثة وتأثيراتها على الاقتصادات والمجتمعات العربية المنتجة للبترول.