وزارة النفط تكشف حصيلة «الأتاوات والضرائب» المحصّلة عن صادرات يونيو

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، تحصيل إيرادات مالية بقيمة 2.327 مليار دينار ليبي من الأتاوات والضرائب خلال شهر يوليو 2026، عن إنتاج وصادرات شهر يونيو 2026 من عقود الامتياز والمشاركة.

وقالت الوزارة إن الإدارة العامة لمحاسبة الشركات تمكنت من تحصيل هذه الإيرادات ضمن أعمالها المتعلقة بمتابعة الحسابات المالية للشركات العاملة في القطاع النفطي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الوزارة أن قيمة الأتاوات المحصلة من إنتاج النفط الخام بلغت 130.576 مليون دينار ليبي، فيما لم تسجل أية إيرادات من الغاز الطبيعي ضمن هذا البند.

وبحسب البيانات، بلغت قيمة الضرائب المحصلة على النفط الخام 2.196 مليار دينار ليبي، بينما سجلت ضرائب الغاز الطبيعي قيمة صفرية، ليصل إجمالي الضرائب والأتاوات المحصلة إلى 2.327 مليار دينار ليبي.

وأكدت وزارة النفط والغاز أن هذه النتائج جاءت نتيجة تعاون العاملين بالإدارة العامة لمحاسبة الشركات وباقي إدارات الوزارة، مشيرة إلى أن الأداء يعكس التزام وكفاءة منتسبي القطاع النفطي في تنفيذ المهام المرتبطة بمتابعة الإيرادات.

وتعد الأتاوات والضرائب المفروضة على شركات النفط العاملة وفق عقود الامتياز والمشاركة أحد مصادر الإيرادات الرئيسية للدولة الليبية، باعتبارها ترتبط مباشرة بالنشاط الإنتاجي والتصديري للقطاع النفطي.

هذا ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة. وتعمل وزارة النفط والغاز على متابعة الالتزامات المالية للشركات النفطية العاملة في ليبيا، بما يشمل الضرائب والأتاوات الناتجة عن عمليات الإنتاج والتصدير.