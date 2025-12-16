وزارة النفط تكشف عن «إيرادات» ضخمة في نوفمبر

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن الأتاوات والضرائب المحصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة لشهر نوفمبر 2025، وذلك عن الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام.

وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، بلغت إجمالي الأتاوات والضرائب المحصلة بالدينار الليبي 1,099,884,805.771. وقد تم تحصيل 111,066,426.588 دينار ليبي من إيرادات النفط الخام، بينما بلغ تحصيل الغالي 9,672,847.159 دينار، في حين تم جمع 934,564,560.174 دينار كضرائب.

وتعكس هذه الأرقام الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة النفط والغاز لتعزيز موارد الدولة من قطاع النفط، مما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد. كما تؤكد الوزارة على التزامها بتحقيق الشفافية في عمليات التحصيل ورفع كفاءة الأداء في القطاع النفطي.

يأتي ذلك في إطار السعي المستمر لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الإيرادات الوطنية، مع التركيز على استدامة قطاع النفط والغاز ودعمه لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.