وزارة النفط تواصل تطوير قطاع الطاقة والتعاون مع الشركات العالمية

شاركت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، بوفد رفيع المستوى في “مؤتمر “بيتروإفريقيا PETROAFRICA-LIBYA EDITION” في جمهورية تونس”.



وجاءت هذه المشاركة “فى إطار سعي وزارة النفط والغاز، لتطوير قطاع الطاقة وبحث سبل التعاون مع مختلف المؤسسات والشركات العالمية نحو مستقبل مستدام للطاقة فى إفريقيا”.

هذا وعقد المؤتمر في “قصر المؤتمرات والمعارض التونسي، خلال الفترة من 8-11 أبريل 2025، وشارك فى الافتتاح الرسمي للمؤتمر كلا من وزير التجهيز والإسكان ووزير البيئة بجمهورية تونس ووكيل وزارة البيئة بحكومة الوحدة الوطنية وعدد من السفراء المقيمين بدولة تونس”.

ويعتبر هذا الحدث الكبير والمهم “فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والأوراق البحثية بين مختلف الأطراف المشاركة في هذا الحدث”.