وزارة النفط تواصل تمكين الشباب في قطاع الطاقة

تواصل وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية تنفيذ برنامجها الوطني ضمن مبادرة جيل الطاقة، التي تهدف إلى تأهيل الشباب الليبي وتمكينهم في مجالات الطاقة المختلفة.

وتشمل المرحلة الحالية ربط سفراء جيل الطاقة بالشركات النفطية العالمية وشركات الخدمات العاملة في ليبيا، لتوفير فرص تدريب وتبادل خبرات ميدانية تعزز من كفاءاتهم المهنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الأنشطة التي شملت تدريبات متخصصة وحملات توعية وطنية، إلى جانب تنظيم مؤتمر ليبيا للتحول العادل والمستدام للطاقة والمعرض الوطني للطاقة، في إطار رؤية الوزارة لبناء جيل واعٍ وقادر على قيادة مستقبل قطاع الطاقة في ليبيا.

تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تهيئة بيئة تعليمية وعملية متكاملة للشباب، تمكّنهم من اكتساب المهارات العملية والتقنية اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة الطاقة.

