وزارة النفط توجّه رسالة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»

قدمت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، “خالص الشكر والتقدير إلى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك – OAPEC) على إشادتها بمشاركة وزير النفط والغاز في أعمال الاجتماع “113” لمجلس وزراء المنظمة، الذي انعقد في دولة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2024″.

وأعربت الوزارة عن “امتنانها العميق للجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة في تعزيز التعاون العربي المشترك. فقد كان لالتزام المنظمة وحرصها على تحقيق الأهداف المشتركة أثر إيجابي في إنجاح هذا الاجتماع الوزاري وتحقيق نتائج ملموسة”.

وأكدت وزارة النفط والغاز “إيمانها بأن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف السامية المنصوص عليها في ميثاق المنظمة، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة النجاح معاً” https://shorturl.at/WOHxL.