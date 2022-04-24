وزارة النفط تُؤكد استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة خلال أيام

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد امحمد عون، اجتماعاً اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، مع لجنة معالجة الإقفالات المشكلة بالقرار رقم 42 لسنة 2022م.

واستعرضت اللجنة والتي تعتبر في حالة انعقاد دائم، كل المعلومات والتفاصيل التي توصلت إليها من خلال التواصل مع الأعيان و الوجهاء في المناطق المجاورة للعمليات النفطية بعد الوقوف على أهم مطالبهم.

وأكد أعضاء اللجنة خلال إحاطتهم المقدمة للوزير، تجاوب الجهات التي تم التواصل معها وأنهم بصدد الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حداً لأزمة الإغلاقات المتكررة خلال الآونة الأخيرة.

وأعلنت وزارة النفط والغاز بأن استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام.