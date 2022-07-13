وزارة النفط تُرحب بإعادة تشكيل مجلس إدارة «الوطنية للنفط»

أعربت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية؛ عن ترحيبها ومباركتها لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 642 لسنة 2022 م؛ بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، القرار بأنه “خطوة مهمة للمحافظة على الثروة النفطية والرفع من مستوى الاقتصاد الليبي، بحسب البيان.

وقرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، تعين مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، وشكل لجنة للاستلام والتسليم.

ونص القرار رقم 642 لسنة 2022م، على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على النحو التالي:

فرحات عمر بن قدارة رئيساً

وكيل عام وزارة النفط والغاز عضواً

حسين عبد الله صافار عضواً

أحمد عبد الله عمار عبد الله عضواً

وقال أحمد جمعة، متحدث وزارة النفط بحكومة الوحدة في تصريح لوكالة “الأناضول”، إن “مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئيس وأربعة أعضاء”.

وأضاف أن رئيس المؤسسة هو فرحات عمر بن قدارة، وبعضوية كل من وكيل وزارة النفط، وحسين عبد الله صافار، ومسعود موسى، وأحمد عمار.

وشغل بن قدارة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في فترة حكم زعيم النظام السابق معمر القذافي بين عامي 2006 و2011.

وقاد صنع الله مؤسسة النفط بشكل مباشر منذ عام 2015، في ظل إلغاء وزارة النفط حتى عودتها مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.

وفي 23 يونيو الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة موافقته لوزير النفط محمد عون، بشأن تغيير صنع الله واقتراح أسماء جديدة لاعتماد الأنسب.