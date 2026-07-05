وزارة النفط: زيادة المعروض تضغط على أسعار «الخام»

أظهرت بيانات وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الخاصة بحركة أسعار النفط العالمية خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 4 يوليو، تسجيل تراجع في أسعار الخام، بالتزامن مع استمرار الضغوط الناتجة عن زيادة المعروض النفطي، إلى جانب المخاوف المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانعكاساته على مستويات الطلب.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط سعر خام برنت 71.89 دولارًا للبرميل، بعدما تراوح بين 70.14 دولارًا كأدنى مستوى و73.64 دولارًا كأعلى مستوى خلال الفترة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط متوسطًا بلغ 69.32 دولارًا للبرميل، مع تحرك الأسعار بين 67.04 دولارًا كحد أدنى و71.60 دولارًا كحد أعلى.

كما بلغ متوسط سعر سلة خامات أوبك 72.64 دولارًا للبرميل، في حين سجلت أدنى مستوياتها عند 69.33 دولارًا للبرميل، وارتفعت إلى 76.87 دولارًا كأعلى مستوى.

وأوضحت وزارة النفط والغاز أن تراجع أسعار النفط يعود إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة المعروض النفطي، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وما يترتب على ذلك من ضعف في الطلب على النفط الخام.

هذا وتتأثر أسعار النفط العالمية بصورة مستمرة بعوامل العرض والطلب، إضافة إلى التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، ويُعد أداء الاقتصاد العالمي ومستويات الإنتاج من أبرز المؤثرات في حركة أسعار الخام داخل الأسواق الدولية.