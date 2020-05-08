وزارة النقل التونسية تضع إجراءات لتأمين المبادلات التجارية مع ليبيا

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في تونس، عن عدة إجراءات خاصة بالسلع القادمة من المعابر الحدودية مع ليبيا.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تأمين المبادلات التجارية بين تونس و ليبيا ومراعاة للحجر الصحي وللتقليص من تنقل الأشخاص بين البلدين.

وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

السماح للناقل التونسي بجر أنصاف المجرورات أو نقل الحاويات على مستوى المعابر الحدودية و القادمة من القطر الليبي لتأمين عمليات التفريغ أو الشحن داخل الأراضي التونسية ثم إرجاعها إلى المعبر الحدودي ليتولى الناقل الليبي استكمال العملية نحو أراضيه، مع الإشارة الى أنه يخول للناقلين للحساب الخاص نقل حاويات ا لسلع التابعة لهم بوسائلهم الخاصة.

السماح للناقل التونسي بجر أنصاف المجرورات أو نقل الحاويات الواردة عبر الموانئ التونسية و المتجهة نحو القطر الليبي لإيصالها على مستوى المعابر الحدودية ليتولى الناقل الليبي استكمال العملية نحو أراضيه.

السماح للناقل التونسي بجر أنصاف المجرورات أو نقل الحاويات على مستوى المعابر الحدوية و القادمة من القطر الليبي لتأمين نقلها في اتجاه الموانئ البحرية التونسية قصد تصديرها.

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