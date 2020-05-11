وزارة خارجية الوفاق.. قرار بخفض الرواتب وتقليص الموظفين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد القبلاوي، الأحد، اتخاذ الوزارة إجراءات موسعة من خلال تخفيض المرتبات وتقليص عدد الموظفين.

وأوضح القبلاوي في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية، بأن الوزارة نقلت مجموعة تقارب 2,078 من الموظفين إلى الملاك الوظيفي والتي تأتي من بين الإجراءات المتخذة في اتجاه الإصلاح داخل المؤسسة.

وأشار القبلاوي خلال المقابلة إلى أن قرار تقليص الموظفين بلغت نسبته 35% تقريباً، موضحًا أيضا بأن الوزارة تعمل في أجواء صعبة في ظل الحروب والنزاعات التي تعصف بالوطن منذ فترة طويلة.

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