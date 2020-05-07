وزارة عمل الوفاق: إصدار تقرير مؤشرات سوق العمل قريبا

عين ليبيا | نُشر الخميس، 7 مايو 2020 - 14:21 نُشر الخميس، 7 مايو 2020 - 14:21
ليبيا
[ارشيف]
إصدار التقرير السنوي عن العام 2019 مؤكدة استمرار العمل عليه من قبل فرق الإحصاء

كشفت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق عن قرب إصدار التقرير السنوي عن العام 2019 مؤكدة استمرار العمل عليه من قبل فرق الإحصاء التابعة لمركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة حول مؤشرات سوق العمل.

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير سيشمل متغيرات الوظائف المحلية في السوق الليبية خلال السنوات الأخيرة، مع أخذ اعتبارات رئيسية بينها القطاعان العام والخاص، والباحثون عن العمل، وأصحاب الوظائف المتعثرة، والفاقدون لوظائفهم بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها ليبيا مؤكدة أن المركز يدرس البدء في الربط الإلكتروني مع عدد من المؤسسات التي ستسهل عليها جمع الإحصائيات.

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