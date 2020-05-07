وزارة عمل الوفاق: إصدار تقرير مؤشرات سوق العمل قريبا

كشفت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق عن قرب إصدار التقرير السنوي عن العام 2019 مؤكدة استمرار العمل عليه من قبل فرق الإحصاء التابعة لمركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة حول مؤشرات سوق العمل.

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير سيشمل متغيرات الوظائف المحلية في السوق الليبية خلال السنوات الأخيرة، مع أخذ اعتبارات رئيسية بينها القطاعان العام والخاص، والباحثون عن العمل، وأصحاب الوظائف المتعثرة، والفاقدون لوظائفهم بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها ليبيا مؤكدة أن المركز يدرس البدء في الربط الإلكتروني مع عدد من المؤسسات التي ستسهل عليها جمع الإحصائيات.

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