وزارتا التعليم والخارجية تُناقشان ملف المدارس الليبية بالخارج

عُقِد الاثنين بمقر وزارة التعليم في العاصمة طرابلس، اجتماعا ضم كل من وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة”، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية “محمود التليسي”، ومدير إدارة التعليم الخاص “عمران العموري”، ومدير مكتب شؤون الوزارة “عبدالفتاح الفاضلي”، ورؤساء الأقسام بإدارة التعليم الخاص.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة التعليم، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة جملة من القضايا المتعلقة بمعالجة أوضاع المدارس الليبية العامة بالخارج، بالإضافة إلى وضع آلية تنظم علاقة العمل بين السفارات ووزارة التعليم من حيث المتابعة والإشراف على سير العملية التعليمية بالمدارس.

وأوضح وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة” أن الوزارة على تنسيق مع ديوان المحاسبة من أجل وضع تصور تنظيمي لهذه المدارس وإمكانية دعمها وتنظيمها حتى تستطيع أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها على أفضل وجه.

من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية “محمود التليسي”، أن وزارته ستُولي تنظيم هذا الملف أهمية قصوى بحيث ستتجاوب مستقبلاً مع كافة الشكاوى والتقارير الواردة إليها حوله، وستركز على تفقد أوضاع المدارس عند تنفيد الزيارات الخارجية.