وزارتا العمل والحكم المحلي تبحثان سُبل تنظيم العمالة الوافدة

التقى مدير إدارة متابعة السكن العمالي بوزارة العامل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية السايح أبو دربالة، مع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى التركي، بديوان وزارة الحكم المحلي في طرابلس.

وبحث اللقاء إعداد اجتماع موسع بحضور عمداء البلديات المستهدفة في المراحل الأولى للمساكن العمالية للعمالة الوافدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين وزراتي العمل والتأهيل والحكم المحلي، من أجل تنظيم العمالة الوافدة وإطلاق رؤية حكومة الوحدة الوطنية في بإنشاء المساكن العمالية وفق القوانين والقرارات الاشتراطات المتبعة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة العمل والتأهيل.

وتسعى إدارة متابعة شؤون السكن العمالي بوزارة العمل والتأهيل إلى تنفيذ رؤية الوزارة بشأن تنظيم سوق العمل الوافد عبر إنشاء تجمعات السكن العمالي وفق القوانين والقرارات المنظمة المعمول بها في ليبيا.