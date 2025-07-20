وزارتا النفط والاقتصاد تبحثان آليات تفعيل التعاون الدولي في مجالات الطاقة والتجارة

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، صباح اليوم، اجتماعًا مع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، الدكتور سهيل أبو شيحة، لمناقشة عدد من الملفات ذات الصلة باتفاقيات التجارة والاستثمار الإطارية (TIFA).

وتناول اللقاء متابعة مخرجات الاجتماعات الاقتصادية التي عُقدت مع الجانب الأمريكي في واشنطن خلال شهر أبريل الماضي، والبحث في الخطوات العملية اللازمة لتفعيل آليات التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المتواصل بين الوزارتين لضمان تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتعزيز الشراكات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات الخارجية، بما يدعم مسار النمو الاقتصادي ويحسّن مناخ الأعمال في ليبيا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية بين المؤسسات الحكومية، الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتطوير برامج العمل الاقتصادي المشترك.