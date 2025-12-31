وزارتي الإسكان والخارجية تنسقان لإعادة تشغيل مشاريع الإسكان

عقد وزير الإسكان والتعمير أبوبكر عويدات اجتماعًا مع وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، صباح الأربعاء 31 ديسمبر 2025، بمقر وزارة الخارجية في طرابلس، وناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المؤسسي وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي في قطاع الإسكان.

ركز اللقاء على تهيئة البيئة المناسبة لعودة الشركات الأجنبية العاملة في مشاريع الإسكان، وتسهيل الإجراءات الإدارية والفنية المرتبطة بها، بما يضمن استئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة، وتسريع وتيرة الإنجاز بما يخدم احتياجات المواطنين.

وأكد الوزيران أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تعرقل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، خاصة المشاريع المرتبطة بالسكن والبنية التحتية، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات.