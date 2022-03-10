وزراء بحكومة الوحدة الوطنية يُعلنون استقالتهم

أعلن وزراء في حكومة الوحدة الوطنية، استقالتهم من مناصبهم، مؤكدين استعدادهم لتسليم السلطة، واحترمهم للقرار الصادر عن مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وفي بيانين مصورين، أعلن، كل من وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، ووزير الدولة لشؤون الهجرة أجديد معتوق، بحكومة الوحدة، احترامهما لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ومنح الثقة للحكومة.

وزير الخدمة المدنية بحكومة الدبيبة عبدالفتاح الخوجة يقدم استقالته وإحترامه لقرار مجلس النواب بتكليف حكومة باشااغا pic.twitter.com/Mx4WspSq9u — Salem Ghanem (@SalemGhanem1122) March 9, 2022

(اجديد معتوق جديد) وزير الدولة لشؤون الهجرة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة يعلن في بيان التزامه بقرار مجلس النواب بتشكيل الحكومة الجديدة واستعداده لتسليم السلطة لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا pic.twitter.com/tJdVoY76OC — Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) March 9, 2022

وأكد الوزيران، في بيانين مصورين، التزامهما بعهدهما وقسمهما أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

كما أكدا، جاهزيتها لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارتهما، معاهدين الشعب الليبي بأنهما لن يكونا مشاركين في عودة الانقسام السياسي.

وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، الخميس الماضي، في طبرق، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وقال باشاغا في كلمة أمام مجلس النواب: “سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة”.

وفي وقت سابق، أكّد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الجديدة، أنّ عملية التسليم والاستلام سوف تكون وفقاً للإجراءات القانونية مشددا على عزم الحكومة مباشرة مهام عملها من العاصمة طرابلس.

ونفى المكتب الإعلامي ما يتداول إعلاميا عن استلام الحكومة لمهامها في بنغازي، داعيا وسائل الإعلام والمدونين إلى التحقق من صحة الأخبار ونقلها من مصادرها قبل تداولها نظراً لحساسية الفترة التي تمر بها البلاد.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، أكد حرصه على استلام مهامه بشكل سلس وفقا للقانون ومباشرة مهام عمله من العاصمة طرابلس، إضافة إلى التزامه بتهيئة كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة الطريق المتفق عليها.