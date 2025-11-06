وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يجتمعون لمناقشة تطورات ليبيا

يجتمع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، غداً الخميس، في العاصمة الجزائرية لمناقشة آخر التطورات في ليبيا ضمن آلية التشاور الثلاثي، وفق بيانين صادرين عن الخارجيات التونسية والمصرية.

وأوضحت الخارجية التونسية أن وزيرها محمد علي النفطي سيتعاون مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والجزائري أحمد عطاف في الاجتماع الذي تستضيفه الجزائر، لمراجعة الجهود المشتركة لدعم الحوار الليبي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيركز على تهيئة المناخ الملائم للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وتوافقية تكفل سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية، وتعزز أمنها واستقرارها ومسارها التنموي، تحت رعاية ومساندة الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية المصرية أن الوزير عبد العاطي توجه اليوم الأربعاء إلى الجزائر، وسيجري لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية، كما سيشارك في اجتماع الآلية الثلاثية بمشاركة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه.