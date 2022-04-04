وزراء خارجية 5 دول عربية في موسكو لبحث حل الأزمة الأوكرانية

يُجري وزراء خارجية 5 دول عربية، زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مشاورات واتصالات للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

ووفق بيان للجامعة العربية «يُجري وفد لمجموعة الاتصال على مستوى الوزراء، مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، تليها زيارة إلى بولندا الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا».

وتضم مجموعة الاتصال العربية، وزراء خارجية الأردن والجزائر والسودان والعراق ومصر، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتشكلت المجموعة الوزارية بقرار من مجلس الجامعة في دورته الـ 157 على مستوى وزراء الخارجية التي انعقدت بالقاهرة في 9 مارس الماضي، بهدف إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية لإيجاد حل دبلوماسي لها.

وتشترط روسيا لإنهاء تدخلها العسكري أن تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي الناتو، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.​​