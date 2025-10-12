وزراء دفاع وخارجية تركيا وسوريا يبحثون التعاون الأمني والتطورات الراهنة

عقد اليوم الأحد اجتماع رفيع المستوى في العاصمة التركية أنقرة بين مسؤولي تركيا وسوريا لمناقشة التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين البلدين، وفق ما أفادت وكالة “الأناضول” التركية.

وشارك في الاجتماع من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن، بينما حضر من الجانب السوري وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات حسين السلامة.

وصرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن الإدارة السورية تمتلك العزيمة والتصميم للتغلب على التحديات الصعبة التي تواجهها، مؤكداً أن الأمن السوري لا يمكن فصله عن أمن تركيا، وأن بلاده ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم لتعزيز استقرار سوريا وحماية وحدة أراضيها.

وأضاف فيدان أن الاجتماع أتاح فرصة لمناقشة الجوانب الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين وتقييم الخطط العملية بشكل شامل، مع التركيز على تعزيز التنسيق والتعاون الوثيق في جميع المجالات لحماية مكاسب سوريا وتعزيزها.

ويأتي الاجتماع على خلفية الاشتباكات الأخيرة بين “قوات سوريا الديمقراطية” وقوات الحكومة السورية في مدينة حلب شمالي البلاد، والتي انتهت بإعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، في خطوة تهدف إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة.

وزير الطاقة السوري وسفير الجزائر يبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة

التقى وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم الأحد بسفير الجزائر لدى سوريا عبد القادر قاسمي الحسني في لقاء تشاوري ناقشا خلاله سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق ما نقلته قناة “الإخبارية السورية”.

وجاء اللقاء لتأكيد تطوير التعاون في قطاع الطاقة وفتح مجالات جديدة للتعاون الفني والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة.

وركز النقاش على مشاريع تدريب الكوادر الفنية السورية ونقل الخبرات في مجالات الصيانة الثقيلة للتوربينات الغازية وتشغيل الأنظمة الكهربائية.

وأشار اللقاء إلى استمرار التعاون مع خبراء وتقنيي مجمع “سونلغاز” الجزائري، الذين قدموا مقترحات لمساعدة دمشق في مراجعة محطات توليد الكهرباء والإشراف على العمليات الفنية، وتقديم الدعم في إعادة تأهيل أنظمة التحكم في الشبكة الكهربائية، وتحديد الاحتياجات المتعلقة بالإصلاح وقطع الغيار، مع إمكانية الإصلاح أو التصنيع داخل ورشات المجمع الجزائري.

اتحاد الكتاب العرب في سوريا يفصل رفعت الأسد والجعفري وبثينة شعبان من عضويته

أعلن اتحاد الكتاب العرب في سوريا اليوم الأحد 12 أكتوبر عن فصل رفعت الأسد، والسفير السوري في موسكو بشار الجعفري، والمستشارة السياسية السابقة بثينة شعبان من عضوية الاتحاد.

وجاء في القرار أن الفصل نُفّذ بسبب “خروج المذكورين عن مبادئ الاتحاد وشرعة حقوق الإنسان”، بما في ذلك الدفاع عن الحرية والكرامة وتحريضهم ضد السوريين، ووفاءً لدماء الشهداء وتضحيات الشعب السوري.

كما شمل القرار أسماء أخرى من المفصولين، بينهم أعضاء سابقون في مجلس الشعب وعدد من الكتاب والمثقفين، نص القرار على تبليغ المعنيين لتنفيذه.

يذكر أن الاتحاد أثار جدلاً في أبريل الماضي بعد تشكيل هيئة إدارية جديدة بقرار من الأمانة العامة للشؤون السياسية، واعتبر منتقدوه أن التعيين مخالف للنظام الداخلي وتدخل من وزارة الخارجية في شؤون الاتحاد.