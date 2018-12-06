وزراء عرب وأجانب يعبرون عن إعجابهم بإصلاحات قطاع التعليم في ليبيا

عقد وزير التعليم عثمان عبدالجليل عدة لقاءات على هامش الملتقيالعالمي للتعليم بمشاركة وكيل الوزارة عادل جمعة وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عبدالمنعم ابولائحة ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين محمد العتوق.
حيث التقى عبد الجليل كل من وزير التربية والتعليم بسلطنة عُمان ووكيلا وزارة التعليم بدولتي المغرب والكويت ووزيري التعليم بدولة إيطاليا وإسبانيا.
كما تم خلال هذه اللقاءات مناقشة الأفكار والبرامج المنفذة في الدول المختلفة، وإمكانية خلق فرص للتعاون المشترك بين هذه البلدان وليبيا.
هذا وعبر الوزراء عن إعجابهم بالخطوات الإصلاحية التي يشهدها قطاع التعليم في ليبيا.
حدث مهم جدا : حكمت محكمة أردنية بالسجن (٢٠ عاما ) على اردنية ( عمرها ٢٥ ) و ذلك بسبب جناية القتل القصد بتعذيبها لابنتها التي عمرها ( ٣ سنوات ) حيث قامت بوضع ابنتها تحت مضخة ماء الحمام ( الدوش ) الساخنة دون تبريدها فأصيبت الطفلة ( بحروق أدت لسلخ جلدها و فارقت الحياة ) على اثر ذلك و ( بررت الأم فعلتها بأن الطفلة كانت تزعجها كثيرا و كانت ترفض تناول الطعام و كانت كثيرة الحركة و تسبب لها الازعاج ) و الجدير بالذكر ان الأم كانت معروفة لدى ادارة حماية الاسرة بأفعالها العنيفة تجاه ابنتها فتلك الحادثة… قراءة المزيد ..