وزيرا الاقتصاد والنفط والغاز يبحثان إمكانية إنشاء مصافي لتكرير النفط

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعاً اليوم السبت، بمقر الوزارة في طرابلس، ضمّ وزير النفط والغاز محمد عون، وبحضور عدد من المستشارين ومدراء الإدارات والمكاتب.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فإن الاجتماع يأتي لمناقشة إمكانية إنشاء مصافي لتكرير النفط بالمناطق.

وناقش الاجتماع أهمية إنشاء مصافي لتكرير النفط بمناطق متفرقة لإنتاج المحروقات وتحويل الغاز الطبيعي إلى ديزل عالي الجودة بهدف تغطية الطلب المحلي ودور الحكومة والوزرات في تحفيز الإستثمار بقطاع الصناعات النفطية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الحكومة من خلال وزراتها المختصة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لدعم هذه المشروعات وتقديم التسهيلات للشركات الخاصة المحلية والأجنبية وتوفير الدعم الفني لها بالتعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ هذه المشروعات بمناطق متفرقة يتم تحديدها حسب الاحتياجات بما يحقق إنتاج المحروقات محلياً بدلاً عن استيرادها، وفق قوله.