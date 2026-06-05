وزيرا التربية والتعليم والشباب يبحثان تفعيل الاتفاقية الثلاثية خلال زيارة إلى بيت شباب الخمس

في إطار تفعيل الاتفاقية الثلاثية المشتركة الخاصة بالنشاط المدرسي والرياضي، أجرى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو، ووزير الشباب المهندس هيثم الزحاف، زيارة تفقدية إلى بيت شباب الخمس، لمتابعة التجهيزات والترتيبات المتعلقة بإطلاق مجموعة من البرامج والأنشطة المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، جاءت الزيارة بالتزامن مع انعقاد ملتقى مراقبي التربية والتعليم بمدينة الخمس، حيث استثمر الوزيران المناسبة للاطلاع على مستوى التنسيق القائم بين مراقبات التعليم في مختلف البلديات، بما يدعم توحيد الجهود ويعزز تنفيذ بنود الاتفاقية المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب ووزارة الرياضة.

وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل مرافق بيت شباب الخمس، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين، إذ اطلع الوفد على البرامج والأنشطة المزمع تنفيذها، إلى جانب الاستماع إلى عرض حول الخدمات التي يوفرها المرفق والإمكانات المتاحة لديه لاستقبال واحتضان المبادرات التعليمية والشبابية خلال الفترة القادمة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الاستعدادات الجارية لإطلاق الأنشطة الصيفية المشتركة، التي تستهدف توسيع مشاركة الطلاب والشباب في البرامج التربوية والتطوعية والرياضية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز حضورهم الإيجابي داخل المجتمع.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه المؤسسات المعنية بالشباب والتعليم نحو تعزيز التكامل بين الأنشطة المدرسية والشبابية والرياضية، وتوفير بيئة داعمة للمبادرات التي تستهدف تنمية الطاقات الشابة ورفع مستوى المشاركة المجتمعية لدى مختلف الفئات العمرية.